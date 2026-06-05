漫画家の御守リツヒロ氏が、4月17日に死去したことが分かった。御守さんが手がけた漫画「悪役令嬢に転生失敗して勝ちヒロインになってしまいました」を掲載していたフロースコミック編集部やゼロサム編集部が5日、公式SNSを通じて公表した。同編集部は「読者の皆様へ日頃より『フロースコミック』をご愛読いただき、誠にありがとうございます。当媒体にて『悪役令嬢に転生失敗して勝ちヒロインになってしまいました』（原作