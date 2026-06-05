神宮球場＝2025年9月（共同通信社ヘリから）東京六大学野球連盟などは5日、明治神宮外苑創建100年の記念奉納試合として、11月14日に神宮球場で東京六大学選抜がプロ野球ヤクルトと対戦すると発表した。ヤクルトは池山隆寛監督が指揮し、1軍選手が出場する予定。試合開始は午後1時で、チケット販売は9月上旬の予定。2016年に行われた90年記念試合ではヤクルトが12―1で勝った。