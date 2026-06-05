【CAPCOM MID YEAR SALE】 開催中 カプコンは、セール「CAPCOM MID YEAR SALE」を各デジタルストアで開催している。 本セールでは、エクストラゲーム「LEON MUST DIE FOREVER」が配信されたばかりの「バイオハザード レクイエム」が、Steam Store、Xbox Games Store、Epic Games Storeの各デジタルストアで初めてセールの対象となっている。また、ニンテンド&#