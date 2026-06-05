今週は、日本テレビ系列の、地球のためにいいことを考える「グッド・フォー・ザ・プラネット・ウィーク」です。「明日にちょっといいチョイス」をテーマに、視聴者の皆さんと一緒に考えていきます。FBSでは今回、東杜和（ひがし・とわ）気象予報士が、博多湾の環境と向き合ってきました。 高気圧に覆われて晴れた5月17日、私がお邪魔したのは、福岡市西区の能古島（のこのしま）です。この日、FBSが取り組