7日(日)〜8日(月)にかけて、太平洋側を中心に再び災害級の大雨になりそうです。低気圧が先日の台風6号と同じようなコースをたどる予想で、大雨や氾濫などの爪痕が残る場所で再び雨量が多くなる恐れがあります。これまでに降った雨により、まだ地盤が緩んでいる所があるため、川の氾濫や土砂災害に注意・警戒が必要です。台風6号と似たルートをたどる予想に南シナ海を進んでいる熱帯低気圧の北上に伴い、あす6日(土)は前線の活動が