アジア・コモディティ騰落率ランキング＝06/05営業日時点＝ 大連とうもろこし 0.73％ 上海銅 0.1％ 上海異形鉄筋 -0.18％ 大連ポリエチレン -0.22％ 上海ゴム -0.41％ 上海重油 -1.81％ ＊数値は前日比％