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欧州株小動きで取引開始ハイテク株安の影響は限定的一方でナスダック先物は１％超安 欧州株 東京時間16:52現在 英ＦＴＳＥ100 10350.02（-10.30-0.10%） 独ＤＡＸ24945.16（+0.21+0.00%） 仏ＣＡＣ40 8254.80（+10.51+0.13%） スイスＳＭＩ 13332.56（-8.71-0.07%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間16:52現在 ダウ平均先物JUN 26月限51695.00（+2