あす6月6日13時50分からの生放送トーク番組『土スタ』（NHK総合）は、「大河ドラマ『豊臣兄弟！』話題沸騰！藤堂高虎スペシャル」と題し、藤堂高虎役の佳久創をゲストに迎える。【写真】“高虎”佳久創、“三成”松本怜生を「仏像だっこ」大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、天下人・豊臣秀吉の弟であり、名補佐役として知られた豊臣秀長を主人公に、戦国時代をダイナミックに描く物語。佳久は、武将・藤堂高虎を演じている。あす