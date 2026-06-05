♪「水をたくさん、くんできて、水鉄砲で遊びましょう～」元気いっぱいに歌うのは、長野県御代田町の杉の子幼稚園の園児たち。6月5日、待ちに待ったプール開きを迎えました。曇り空となりましたが、杉の子幼稚園では、どんな天気でも水遊びが楽しめるようにビニールハウスの中にプールを設置。園児「つめたい、つめたい！」プールの水温は27度でしたが、園児たちにはちょっと冷たかったのかも。それ