映画『トップガンマーヴェリック』（2022）や『ジュマンジ』（1995）などに出演した俳優ジェームズ・ハンディさんが現地時間6月3日、米ロサンゼルス・ターザナの自宅で刺殺された。81歳だった。Varietyによると、恋人の息子が犯行を自白しているという。【写真】ヴァル・キルマーさんの訃報をうけ『トップガン』ファミリーが続々追悼ロサンゼルス市警察の声明によると、3日午前9時30分ごろ「不法の者を殺害した」との通報を