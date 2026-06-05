女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」のメンバー・松本かれんが５日にＳＮＳを更新。出演番組のオフショットを披露した。松本はインスタグラムで「ヒルナンデス！ありがとうございましたみなさんにたくさん優しくしていただいて、あたたかい気持ち」とコメント。日本テレビ系「ヒルナンデス！」（月〜金曜・前１１時５５分）でＭＣを務める、お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の南原清隆との２ショ