◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―楽天（５日・甲子園）楽天は５日、青山浩二投手コーチが２軍帯同から１軍帯同に、小野寺力投手コーチが１軍から２軍帯同にすることを発表した。青山コーチは今季ここまで、主にファームの投手陣を指導。この日から１軍に合流した。チームは現在、最下位に低迷。前日４日のＤｅＮＡ戦（横浜）では７点のリードを守り切れずに、サヨナラ負けを喫していた。