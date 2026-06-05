日本バレーボール協会は５日、女子日本代表が参戦中のネーションズリーグの登録メンバーを変更し、補欠だったセッター・栄絵里香（ＳＡＧＡ久光）とミドルブロッカー（ＭＢ）・宮部藍梨（ミネソタ）を新たに登録したと発表した。２選手は日本時間６日朝のウクライナ戦から出場できる。セッター・中川つかさ（ＮＥＣ川崎）とＭＢの島村春世（日本協会）はメンバー登録から抹消され、補欠に回った。３５歳の司令塔・栄は２４年