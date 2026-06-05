米国アラスカ州とアフリカ南スーダンから調達した原油が、中東情勢の悪化後、日本に初めて到着することが分かりました。経済産業省によりますと、アラスカ州産の原油およそ73万バレルを積んだタンカーは、あす6日にも千葉県袖ケ浦市にある出光興産グループの富士石油の製油所に到着する予定だということです。また、アフリカの南スーダン産の原油は太陽石油が調達したおよそ23万バレルで、あさって7日にも愛媛県今治市にある製油所