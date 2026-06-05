巨人の坂本勇人選手のプロ通算300号を記念して特別オークションが開催されます。5月13日の広島戦で、史上48人目となるプロ通算300号となるメモリアルアーチを放った坂本選手のヒーローボードが、オークション「HATTRICK」に出品されることが5日、発表されました。6月12日正午〜15日22時の期間、出品される予定です。透明なアクリル板に直筆サインが入っており、通算300号を達成したシーンなどを描いた3種類の特別プレートが製作さ