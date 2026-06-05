きょう午後、魚津市の北陸自動車道で工事車両に大型トラックが追突し、１人が死亡、１人が意識不明の重体です。北陸道は現在、滑川インターと魚津インターの間で通行止めとなっています。記者「現場は北陸自動車道下り線で、大型トラックが工事車両に追突したということです」消防によりますと、きょう午後１時２０分ごろ、魚津市の北陸道下り線で、工事車両２台に大型トラックが追突しました。この事故で３０代から