◇ファーム・リーグ阪神1―0オリックス（2026年6月5日SGL）阪神・平田2軍監督が、1―0で勝利した5日のファーム・リーグ、オリックス戦を総括した。下村が3イニングを投げ無安打無失点。ドラフト4位・早瀬が3回無失点で2軍戦初勝利などに言及した。以下は平田2軍監督のコメント平田監督――下村投手は先発で素晴らしい投球「素晴らしいね。コントロールも、1つフォアボールか出したけど、その後ピッチャーゴロでも落