北村匠海主演のフジテレビ月９ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」は次回８日に第９話が放送される。現在、ドラマ第４期世代の寺尾瑠夏（伊東蒼）らが宇宙食サバ缶プロジェクトの開発を受け継いでいる若狭小浜高校海洋科学科に、第５期世代の後輩で水谷結（南琴奈）が入ってくることが予告された。若狭小浜高校海洋科学科では、教師・朝野峻一（北村匠海）が新人時代に指導した第１期世代の生徒菅原奈未（出口夏希）が教師となって