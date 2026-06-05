アイドルグループ「ZOCX」の公式Xが5日に更新され、メンバーの戦慄かなのが体調不良のため、あす6日の横浜公演を欠席すると発表した。同Xで「いつもZOCXを応援いただき、誠にありがとうございます。2026年6月6日(土)開催のZOCX「そのかわいいに用はないツアー」横浜Bay Hall公演につきまして、メンバーの戦慄かなのは体調不良により、急遽欠席させていただくこととなりました」と発表。当日は戦慄をのぞく5人で公演を開催する