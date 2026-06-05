４日午後９時１０分頃、北海道千歳市信濃１の歩道上で、「包丁を持っている男がいる」と、通行人から１１９番があった。道警千歳署員が駆けつけたところ、インドネシア国籍の職業不詳の女性（２１）が、腹部など数か所を刃物で刺されており、搬送先の病院で死亡が確認された。同署員は現場にいた男を殺人未遂容疑で現行犯逮捕した。発表によると、逮捕されたのは同国籍で自称千葉県在住のパート従業員の男（２７）。同署の男性