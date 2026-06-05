スターバックス コーヒー ジャパンは、2026年6月5日から全国のスターバックス店舗で「ハニー バナナ フラペチーノ」を販売しています（一部店舗を除く）。ご褒美カスタマイズで満足感のある味わいにも「もったいないバナナ」とは、表皮の傷やサイズなどを理由に規格外とされてしまったバナナのこと。果肉の味わいは正規品と変わりません。そんな「もったいないバナナ」を使った果肉がカップの底に入っていて、飲み進めるたびにバナ