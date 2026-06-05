ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。2026年6月5日から11日までの期間は、夏の不快な悩みを解決するエアリズム、UVカットウェアなどの高機能アイテムや、夏のお出掛けを彩るスタメン服がお得に大集合しています。その他、ポロシャツや各種UTも値下げ中。父の日のプレゼント探しに行くのも良いですね。中でも特に注目のアイテムを厳選して紹介します。SNSで大バズリ中の最旬パンツがお得！ ●Uniqlo U クルー