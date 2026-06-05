【第23話】 6月5日公開 第23話を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は6月5日、平野耕太氏によるマンガ「ヘルシング」第23話をCOMIC Y-OURSで公開した。 第23話では、アーカードたちが英国に帰還し、王室別邸での会議に参加する。そんな中、ミレニアムのシュレディンガー准尉が突如現れて……。 「ヘルシング」のページ (C)平野耕太／少年画報社