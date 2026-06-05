山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。6月4日（木）に放送された同番組には、前田敦子と木戸大聖がゲスト出演した。前田は、過去に同番組で共演した小泉孝太郎と“運命的な再会”を果たしたそうで…。【映像】前田敦子の鋭い発言に小泉孝太郎ヒヤヒヤ「本当危なかった！」前田は、3月19日放送回にゲスト出演した際、友人から紹介してもらった男性との