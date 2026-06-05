issinは、お風呂上がりに乗るだけで体組成を測定できるバスマット「スマートバスマット 体組成計モデル（2026）」の先行予約を、公式サイトにて開始した。 【画像あり】新モデルになっての変化ポイント・メンバーシップ 「スマートバスマット」は、体組成計とバスマットを一体化させたヘルスケア製品。お風呂上がりに乗るだけで、体重・BMI・筋肉量・体脂肪率など15項目の体組成データを測定し、専