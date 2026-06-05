エターナルホスピタリティグループは５日の取引終了後、２６年７月期第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）の連結決算を発表した。売上高が３８３億１８００万円（前年同期比１３．３％増）、営業利益が２３億６７００万円（同１６．９％増）だった。昨年５月に価格改定を実施したが、直営の既存店における客数は客単価とともに前年同期を上回った。同時に開示した５月度の既存店売上高は前年同月比１．０