真心ブラザーズが、8月にビルボードライブ横浜、大阪公演を開催する。 （関連：真心ブラザーズ、33年ぶり凱旋！東京娯楽の原点・浅草で繰り広げた等身大のショー『真心道中歌栗毛』） 本公演では、2025年にビルボードライブにて行われた『ROMANCE DANCE』を、今年もサンコンJr.（Dr／ウルフルズ）、鹿島達也（Ba）、渡辺シュンスケ（Key）らを迎えて開催。愛される楽曲の新たな魅力が引き出