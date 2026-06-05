（台北中央社）林佳竜（りんかりゅう）外交部長（外相）は4日、日本とフィリピンが海洋境界の画定に向けた交渉を開始することについて、地域の平和と安定に寄与するものであり、台湾の国家利益は損なわれないと語った。交渉を巡っては、一部から台湾への影響を懸念する声が上がっている。林部長は、日本とフィリピンが包括的・戦略的防衛パートナーシップの構築を進めていることは、外交部（外務省）として歓迎すると表明した。ま