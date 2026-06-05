（台北中央社）中国共産党や政府が学生らの民主化運動を武力弾圧した1989年の天安門事件から37年を迎えた4日夜、複数の市民団体による追悼集会が台北市の中正記念堂で開かれた。参加者は事件が発生した日を示す「8964」の数字をろうそくの光で浮かび上がらせ、犠牲者を悼んだ。大雨に見舞われる中、多くの市民が傘を差したり、雨がっぱを着たりしながら会場に足を運んだ。午後8時9分になると、参加者はスマートフォンのライトをつ