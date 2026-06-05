アウトドアブランド「コールマン」とエツミとのコラボレーションで生まれたカメラ向けトートバッグが、Amazonで20%OFFのセール中となっている。6月5日（金）現在、参考価格が5,940円のところ、4,776円で購入可能だ。 カメラ用の着脱式インナーボックスが同梱されており、取り外すことで普段使いのトートバッグとしても利用できる。ショルダーバッグとして運用するためのショルダ