今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラに関する著書を2冊出版し、毎日レビューを続けて12年めの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は第50回（2026年6月5日放送）「風、薫る」レビューです（ライター木俣 冬）「廃娼運動の敵とは」とは？『風、薫る』が第50回を迎えた。全体のほぼ3分の1を過ぎたところで、直美（上坂樹里）のみなしご設定について考えてみたい