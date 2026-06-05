栃木シティは６月５日、ダヴィド・モーベルグが契約満了に伴い、今季限りでチームを離れると発表した。スウェーデン代表歴を持つモーベルグは2022年の１月から１年半に渡って浦和レッズでプレー。その後、ギリシャや母国のクラブを経て、今年の１月に栃木Cに加入して、再来日していた。約２年半ぶりにJリーグの舞台へ戻った今季は、J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンドで12試合に出場。１ゴールを記録した。