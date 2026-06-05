【おしえてビックさん・44】梅雨シーズンは、洗濯〜乾燥まで1台で完結するドラム式洗濯乾燥機が活躍します。あこがれの家電ですが、最近では建築資材の高騰で住宅の狭小化が進み、「設置できない」という声も…。そこで、ビックカメラ池袋西口店 家電コーナー販売員の藤野浩介（ふじの・こうすけ）さんに、一人暮らしや二人暮らし、スリムタイプを検討している子育て世帯でも設置できるドラム式洗濯乾燥機をおしえてもらいました