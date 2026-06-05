5日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万6493枚だった。うちプットの出来高が8858枚と、コールの7635枚を上回った。プットの出来高トップは6万5000円の742枚（115円高470円）。コールの出来高トップは7万円の1131枚（175円安122円）だった。 コールプット 出来高