5日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2421枚だった。うちプットの出来高が1772枚と、コールの649枚を上回った。プットの出来高トップは6万1000円の123枚（35円高750円）。コールの出来高トップは7万5000円の69枚（110円安230円）だった。 コールプット 出来高前日