5日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は879枚だった。うちプットの出来高が869枚と、コールの10枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の552枚（37円）。コールの出来高トップは7万7500円の4枚（145円安425円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格 行