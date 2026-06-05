日経平均株価 始値67115.00 高値67115.00 安値65862.21 大引け66588.12(前日比 -882.57 、 -1.31％ ) 売買高22億2895万株 (東証プライム概算) 売買代金9兆8535億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は885円安と続落、全体の7割強の銘柄は上昇 ２．前日の米国市場ではNYダウ上昇もナスダック指数は