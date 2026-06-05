オールスターゲームの出場選手を決めるファン投票（1次）が、3日（日本時間4日）にスタートした。ブルージェイズの岡本和真内野手もア・リーグ三塁手部門でノミネートされているが、成績面を見れば旗色は悪い。しかし、米メディア『heavy』は、「意外なオールスター選出の可能性が浮上」と伝えた。今年の球宴は7月14日（同15日）にフィリーズの本拠地シチズンズバン