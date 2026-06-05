モデル・タレントの斎藤恭代さんが自身のインスタグラムに、沖縄での屋外ショットを投稿しています。 【写真を見る】【 斎藤恭代 】9頭身ボディに赤ワンピ映える「人生、なんくるないさ」沖縄ショットにフォロワー絶賛「素敵過ぎて悶絶」斎藤さんは、伸びやかな肢体にサロペットの赤のワンピースをまとい、自然な表情で複数のショットを投稿。その場所にはシーサーがいて、沖縄本島もしくは近辺の離島で撮影されたものと思わ