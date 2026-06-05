フジテレビは、7月4日に土曜プレミアム『千鳥のクセスゴ！』（午後9時）を放送することが決定した。他のネタ番組では決して見ることができない、芸人たちこん身の“クセがスゴいネタ”が、約1年半月ぶりに復活を遂げる。【貴重写真】若い！大悟は口ヒゲをたくわえて…16年前“芸歴5年目”の千鳥『千鳥のクセスゴ！』は、2020年５月に『千鳥のクセがスゴいネタGP』のタイトルで特番としてスタート。人気芸人たちが新たな一面を