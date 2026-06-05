女優の桃井かおり（75）が5日、自身のインスタグラムを更新。結婚記念日を迎えたことを伝えた。64歳の時に、米国で音楽関係の会社を経営する日本人男性と結婚した桃井。この日は「64歳の6月4日に”When I’m Sixty Four”のリズムに乗って結婚式をあげた我ら」と書き出し、新郎新婦のフィギュアの写真をアップした。そして人形になりきり「これから、大して良いことなんか無くても良いから、ただ2人で美味しい物食べて、2人