国会ではさきほど、参議院の予算委員会で今年度の補正予算案が可決しました。参議院の予算委員会ではきょう、中東情勢の長期化に備えた3兆1000億円規模の補正予算案が審議されました。立憲民主党などは、税金の使い方が示されない予備費が補正予算の大半を占めていることなどを批判し、修正案を提出しましたが、否決されました。補正予算案はさきほど採決がおこなわれ、与党のほか、国民民主党などの賛成多数で可決しました。この