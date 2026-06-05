氷室京介、THE YELLOW MONKEY、ASIAN KUNG-FU GENERATION、OASIS、BECK、Manic Street Preachersなど、国内外のアーティストを撮影してきた写真家のmitch ikeda（ミッチ・イケダ）氏が、活動50周年を記念し6月に2つの写真展を都内で開催する。どちらも無料で、国内外の音楽業界の歴史に残る写真を間近に楽しむことができる。【画像】氷室京介、イエモン、リアム・ギャラガー…mitch氏が撮影した写真の数々4日から15日までOM SY