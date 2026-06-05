かつてニュータウンとして栄えたものの、現在は深刻な人口減少と高齢化に直面している大阪府池田市の北部にある伏尾台にオープンしたローソンの新業態「ハッピーローソンタウン」1号店。“買い物難民”が増加する過疎地域を、身近な存在である「コンビニ」が救うかもしれないという動きが始まっています。 【画像で見る】「ハッピーローソンタウン」は普通のローソンとどこが