俳優の仲里依紗（36）が5日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。若手時代にファミリーレストランで一緒に過ごした人気俳優を明かした。この日は古くから親交の深い俳優の賀来賢人はゲスト出演。仲は「やったー！」と大喜び。気心の知れた2人ならではの息の合った掛け合いを見せた。話題は賀来がプロデューサーを務めた映画「Never After Dark／ネバーアフターダーク」に。賀来が「ロケ場所1個。全部実際にある場所。そのお