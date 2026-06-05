「DMM TV」では、12日よりオリジナルバラエティー「オードリー若林 in アップデートストライキ〜時代的に言いにくいおじさん芸能人のリアルな本音〜」を、DMM TVにて独占配信する。今や地上波バラエティーで見ない日はない47歳のオードリー若林正恭と49歳の井ノ原快彦が超強力なおじさんMCとしてタッグを組み前代未聞のおじさん番組が始動。スタジオトークと並ぶ本作の大きな見どころであるコントパート、その出演ゲストが一挙解