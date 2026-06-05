7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が主演を務める映画『山口くんはワルくない』（5日公開）。今作ではヒロイン・高橋ひかる（※高＝はしごだか）、ヒロインのライバル（？）・岩瀬洋志と一風変わった三角関係を繰り広げる。“関西人トリオ”でもある3人がさすがのテンポで仲良しトークを繰り広げた合同取材の模様を届ける。【写真】不思議な三角関係を演じた高橋ひかる＆高橋恭平＆岩瀬洋志原作は累計220万部を突破した斉木