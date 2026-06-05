5月31日の日本ダービー2着後、膝の骨折が判明したパントルナイーフ（牡3＝木村、父キズナ）は再検査を受けた結果、右前膝の骨折と診断され、4日夜に固定手術を受け、無事終了した。5日、キャロットクラブが発表した。左前脚の球節部に確認された小さな骨片の摘出手術も受け、現在は入院馬房で安静している。今後の経過次第だが順調であれば2週間前後で退院する予定となっている。