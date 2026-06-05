自民党総裁選などでの誹謗中傷動画の作成疑惑。高市総理はきょう、秘書と動画作成者のやり取りとされる音声を確認したものの、「秘書本人か、判断することは難しい」と話しました。立憲民主党岸真紀子 参院議員「総理に音声データを聞いてもらうように、事前レクでお願いをしているところです。こちらはお聞き頂けましたか」高市総理「動画を昨夜遅く確認をいたしました。秘書本人かどうか、あのような音声をもとに判断する