記者会見後、写真に納まる日本航空の西田真吾執行役員（中央左）とNTTドコモの坪谷寿一常務執行役員（同右）ら＝5日午前、東京都内日本航空とNTTドコモは5日、携帯電話の通信料金を支払うとマイルがたまるサービス「JALモバイル」で、ドコモの格安プラン「ahamo（アハモ）」をベースにした新サービスを25日から始めると発表した。新規契約のほか、JALモバイルやアハモの利用者が手数料を払って新サービスに変更することもできる